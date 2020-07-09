В ОП почалася війна компроматів: Зеленському вказали на провал в переслідуванні Порошенка

Президент Володимир Зеленський повністю політизував усю правоохоронну діяльність і керує системою правосуддя в ручному режимі.

Про це в Facebook написав головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, коментуючи заяву керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького про те, що ДБР чинило тиск на нього у так званих справах проти п'ятого президента Петра Порошенка.

"Президент Зеленський роздав шматки впливу в правоохоронних органах своїм друзям і бізнес-партнерам, і війна на знищення, яку ведуть між собою ті, хто конкурує за доступ до вух Зеленського, розриває владу зсередини. Порошенко для правоохоронців куди менший ворог, ніж інші "слуги народу", – підкреслив Бутусов.

На його переконання, багато справ у правоохоронних органах відкриваються просто для звітності, щоб показати президенту лояльність і відданість, а не через реальні перспективи у розслідуванні, а Зеленський же керує роботою правоохоронців у ручному режимі.

"Йому здається, що прямі команди кого треба закрити і кого треба звільнити – це його головна задача як президента. Дія породжує протидію. Зеленському треба вирішувати, хто йому потрібен на чолі силових структур – розумні або слухняні? Хоча судячи з підгрунтя скандалу з Корецьким, вибір вже зроблений", – написав Бутусов.

Журналіст розповів, що Зеленський почав розслідування про зв'язки Корецького та про те, хто передав йому справи щодо Порошенка. У той же час, Офіс президента, Генпрокуратуру і ДБР розриває правоохоронний скандал, який загострив конфлікт між найближчими співробітниками президента Іриною Венедіктовою, Олександром Соколовим та Андрієм Смирновим.

Бутусов уточнив, що Корецький був довіреною особою глави ДБР Романа Труби, який призначив його в 2019-му на одну з ключових посад – в.о. начальника Першого управління організації досудових розслідувань. Після призначення у ДБР Ірини Венедіктової, Корецького понизили в статусі – він був призначений начальником Третього відділу того ж Першого управління. Це пост йому зберіг і чинний в.о. глави ДБР Олександр Соколов.

"Генпрокурорка Венедіктова і Соколов заявили, що збереження на посаді начальника відділу лобіював заступник голови ОП Андрій Смирнов. Смирнов спростовує, каже, що нікого не лобіював і своїх людей у ДБР у нього немає, а відповідальність за дії свого начальника відділу несе саме керівництво ДБР, яке зберегло посаду і повноваження Корецькому, а не хтось ще", – пояснив Бутусов.

Скандал з зізнанням Корецького в тиску ДБР Бутусов назвав "інформаційною та політичною сенсацією".

В ОП почалася війна компроматів: Зеленському вказали на провал в переслідуванні Порошенка Facebook Юрія Бутусова

В ОП почалася війна компроматів: Зеленському вказали на провал в переслідуванні Порошенка Facebook Юрія Бутусова

В ОП почалася війна компроматів: Зеленському вказали на провал в переслідуванні Порошенка Facebook Юрія Бутусова

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