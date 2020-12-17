В ОП назвали винних у тому, що Зеленський став "розчаруванням року"

В Офісі президента України звинуватили "вчорашніх лідерів і олігархічні медіа" в тому, що президент Володимир Зеленський став розчаруванням 2020 року за результатами опитування Центру Разумкова.

Як заявив у коментарі "Новому времени" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, розчарування – це суб'єктивна категорія.

За його словами, насправді президентом приймаються швидкі і ефективні рішення, але одразу ж "з’являються легендарні вчорашні лідери, олігархічні медіа, які не просто систематично – наполегливо розповідають, що усе "не так і все дуже погано".

Подоляк додав, що вони навмисне формують у суспільства відчуття програшу і безвиході, заганяючи у стан негативу і приреченості.

На думку радника глави ОП, через вплив "олігархічних медіа" і політичних опонентів президента суспільство стає байдужим, або на перший план виходять "відверто деструктивні хлопці, мета яких – негайні перевибори".

"Володимир Олександрович абсолютно точно дотримується заявлених цілей, незалежно від негативу, який медійно модулюють опоненти, – обов’язкова трансформація старої держави, виведення держави з традиційного корупційного формату, підвищення її конкурентності… І саме тому він же є й політиком року вже другий рік поспіль", – підкреслив Подоляк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський став розчаруванням 2020 року для понад 40% українців. Водночас він зберіг позицію найкращого політика року.