В ОП назвали три варіанти отримання вакцини від COVID-19 для України

Україна може надати свої потужності для виробництва вакцини, купувати надлишки препарату в країнах ЄС, а також стати в чергу з країн-партнерів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква. Він підкреслив, що тема вакцини від коронавірусу піднімається під час переговорів із лідерами ЄС.

Жовква зазначив, що в Україні існують фармацевтичні потужності, які готові виробляти вакцину, якщо в цьому будуть зацікавлені європейські партнери.

"Безумовно, якщо тим компаніям підійдуть наші виробничі потужності, така вакцина швидше потрапить до України. Бо, очевидно, що виробляючи її для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами", – сказав заступник голови ОП.

Він додав, що цей варіант мають обговорити фахівці.

Другий варіант – це продаж державами-членами ЄС надлишків вакцини.

І третій шлях – з огляду на те, що Україна приєдналася до відповідних механізмів щодо державних закупівель, вона може стати в чергу з країн-партнерів.

"Ці три шляхи всі є реальними. Можливо, всі з них якраз і будуть реалізовані. І я думаю, що на той час, коли вакцина вже буде вироблена, випробувана і поставлена на виробництво, Україна точно не буде пасти задніх в отриманні цієї вакцини", – підкреслив Жовква.

Як писав OBOZREVATEL, Україна готова до масового виробництва вакцини від коронавірусу, коли вона буде створена. Ця тема обговорювалася на зустрічі президентів Австрії та України Олександра Ван дер Белена і Володимира Зеленського, яка відбулася 15 вересня.

Президент Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен заявив, що Україна готова до міжнародної співпраці з виробництва вакцини.