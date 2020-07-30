В ОП назвали наступників Кучми: чому насправді він пішов і що буде з переговорами щодо Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма вдруге склав повноваження голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) стосовно Донбасу у Мінську. Причина нібито полягає в похилому віці: 2 серпня йому буде 82 роки.

На його посаду в Офісі президента розглядають дві кандидатури – нинішнього в.о. керівника ТКГ, віцепрем'єра Іллю Резнікова або ж першого президента Леоніда Кравчука. До речі, йому цього року виповнилося 86.

Хто очолить переговорний процес із Росією далі і чому насправді пішов Кучма – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Стало надто важко?

Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ з початку російсько-українського конфлікту і заснування переговорного майданчика ще з 2014 року. Вперше свій пост керівника він покинув у листопаді 2018 року ще за президентства Петра Порошенка, пославшись на "критичний вік". "Коли приїжджаю додому, я дві доби відходжу, а там перед кожною зустріччю обов'язково пігулку заспокійливу під язик... Занадто важкі розмови", – говорив він тоді.

Володимир Зеленський, ставши президентом у 2019 році, повернув Кучму. Президент стверджував, що з української сторони є "конкретні пропозиції і нові рішення щодо врегулювання ситуації на Донбасі".

Леонід Кучма і Володимир Зеленський Ліга

Переговори дійсно зрушилися з мертвої точки хоча б тому, що з російського полону вдалося звільнити українських політв'язнів, але стріляти на Донбасі не перестали. Російська сторона і далі тисне в питанні затвердження особливого статусу, а Україна просить вивести свої війська і передати контроль над кордоном. У травні Кучма сказав Зеленському, що хотів би покинути пост голови ТКГ, а всі повноваження передати Резнікову.

Народний депутат від партії "Європейська солідарність", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз вважає, що складання повноважень є потужним сигналом про стан переговорів щодо Донбасу.

"У нього чуйка дуже гарна, Кучма – така досвідчена людина. Думаю, нам зараз усім треба насторожитися. У вирішенні питання Донбасу щось не те робиться. Це дуже потужний сигнал, що стосується слів Путіна щодо зміни Конституції через статус Донбасу", – уточнив він в ефірі Obozrevatel TV.

Те, що Кучма вирішив піти через свій вік – це формальна відмовка, сказав у коментарі OBOZREVATEL російський політолог Станіслав Бєлковський.

На його думку, фактично переговори щодо Донбасу зайшли в глухий кут, концепції немає і Кучма розуміє, що нової ролі в цьому всьому грати не може.

"Він не хоче стати символом невдалих переговорів з урахуванням його політичного статусу і досвіду. Загалом, усе одно, хто займе його місце з української сторони в ТКГ, тому що концепція подальших переговорів і реінтеграція окремих районів Донецької та Луганської областей так чи інакше формується лідерами країн Нормандського процесу, а не в ТКГ. Якщо це буде Олексій Резніков – не так погано, хоча Москві було б приємніше, якби це була фігура першої зоряної величини. Наприклад, Леонід Кравчук. Але ще раз кажу, принципово, це ні на що не вплине. Кучма все розуміє, що полегшує йому звільнення з посади. Загалом, потрібна нова концепція мінських переговорів, інакше цей конфлікт на Донбасі може тривати хоч років 20. Росія готова до замороженої стадії", – пояснив експерт.

Хто ж замінить Кучму?

Зараз в Офісі президента розглядають двох претендентів на пост керівника – Резнікова і Кравчука. Джерела OBOZREVATEL стверджують, що у Зеленського більше схиляються до першої кандидатури.

А представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ, український журналіст Сергій Гармаш у коментарі OBOZREVATEL не виключив, що Кравчук дійсно може стати керівником, але тільки як статусний учасник.

"Кучма – людина у віці, йому важко літати в Мінськ, особливо в зв'язку з загрозою коронавірусу. За час мого перебування в ТКГ я не бачив його ні разу (вже півтора місяці. – Ред). Він давно самоусунувся від процесу і я б не пов'язував його відставку з якимись подіями щодо перемир'я, як це роблять деякі аналітики. А ось, як його відхід відіб'ється на переговорах із Росією – мені і самому цікаво. Кучма – все-таки людина статусна, другий президент. Гризлов – теж людина статусна, колишній глава Держдуми і йому потрібно буде або змиритися з тим, що його візаві не такого високого статусу. Для росіян це важко ментально. Або ж він теж може захотіти піти на відпочинок, або Росія вимагатиме від України призначити людину за статусом і, можливо, це дійсно може бути Кравчук", – уточнив він.

"Але давайте говорити відверто – він теж не в такому віці, щоб оперативно й ефективно працювати, як це зараз робить Резніков. Фактично він і керував делегацією. Так що, так, Кравчука можуть призначити, але його призначення не сильно вплине на політику контактної групи", – додав Гармаш.

Більшість тих, хто міг би очолити Тристоронню контактну групу в Мінську не готові працювати в команді президента України Володимира Зеленського – сказав в ефірі телеканалу Obozrevatel TV ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука: "Єдина прізвище, яка мені спадає на думку, це Євген Марчук, якщо, звичайно, він погодиться, хоча у мене є великі сумніви. Решта людей, які могли б очолити ТГК, навряд чи погодяться. Є певні світоглядні розбіжності, є розбіжності в побудові відносин з Російською Федерацією як країною-агресором. І навряд чи хтось із них має бажання дивитися в очі Путіну".

Сам Кравчук у коментарі ЗМІ заявив, що готовий увійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Водночас зазначив, що офіційної пропозиції від Зеленського йому не надходило. Раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL він відзначав, що, можливо, "Росія реально шукає вихід із ситуації, шість років воювати – це вже дуже складно. І той тиск, який постійно здійснюється на РФ, відчувається".

Рішення про призначення нового керівника ТКГ буде ухвалено в найближчі дні. У самих переговорах до 18 серпня оголосили перерву.