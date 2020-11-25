В ОП через день відреагували на смерть воїна ЗСУ на Донбасі

В Офісі президента тільки наступного дня, 25 листопада, відреагували на смерть від кулі російського снайпера на Донбасі українського захисника В’ячеслава Мінкіна.

Про те, що президент Володимир Зеленський висловлює співчуття рідним воїна, написала його пресслужба. Про це йдеться на сайті глави держави.

Зокрема, в ОП анонсували, що 26 листопада він візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим, життя котрого забрав коронавірус. В цій же інформації президент згадав про загиблого під час режиму "тиші" на Донбасі бійця ЗСУ.

"Цей тиждень приніс дуже трагічні новини. Вчора через ускладнення, які спричинив COVID-19, пішов із життя генеральний директор КБ "Південне" Олександр Дегтярев. А надвечір прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі тяжко поранив нашого бійця – 31-річного В’ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю родинам, які зазнали непоправних втрат", – передала пресслужба слова Зеленського.

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