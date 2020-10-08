В ООН знову зажадали від Росії припинити тортури в Криму

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив нову доповідь по ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму.

У документі, серед іншого міститься заклик до Москви припинити тортури і затримання, призов до російської армії, зняти заборону з Меджлісу, а також забезпечити освіту українською мовою, повідомила в Twitter заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Генеральний секретар ООН опублікував нову доповідь про ситуацію з правами людини в Криму, в якій містяться конкретні вимоги до Росії без дипломатичних евфемізмів", – написала вона.

Так, Кремль закликали припинити затримання; тортури; насильницькі зникнення; забезпечити свободу слова і віросповідання; зняти заборону з Меджлісу.

Також Росія повинна забезпечити освіту українською мовою; припинити призов українців у Збройні сили РФ; відновити майнові права осіб, позбавлених прав власності в результаті "націоналізації"; припинити переміщення осіб, які проживають в Криму.

"Все це стане частиною нової резолюції Генеральної асамблеї ООН по Криму", – підкреслила Джапарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня Антоніу Гутерреш оприлюднив другу доповідь щодо ситуації в окупованому Криму. У ньому також говорилося про тортури, порушення прав затриманих, військовий призов до ЗС РФ,