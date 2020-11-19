В ООН визнали незаконними російські "органи влади" в Криму

У резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Третій комітет Генасамблеї ООН з соціальних і гуманітарних питань окремо наголосив на тому, що органи влади, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно "окупаційними органами Російської Федерації", говориться в повідомленні.

У документі наголошується, що Росія займається дискримінацією мешканців півострова, включаючи кримських татар, а також українців і тих, хто належать до інших етнічних і релігійних груп.

Члени комітету засудили порушення прав людини в окупованому Криму, спробу анексії та тимчасову окупацію півострова Росією, а також нав'язування російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму і придушення національної ідентичності.

Комітет занепокоєний руйнівною діяльністю окупаційної держави, що супроводжується експропріацією земель, знесенням будинків, виснаженням природних та сільськогосподарських ресурсів, що має негативний вплив і сприяє зміні економічної та демографічної структури Криму.

Окремо наголошується на серйозній стурбованості щодо оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і забороною його діяльності.

В ООН закликали РФ поважати свободу думки та вираження поглядів, припинити практику кримінального переслідування жителів Криму, які чинять опір призову до збройних сил РФ, створення умов для безпечного повернення додому всіх внутрішньо переміщених осіб та біженців тощо.

"П’ята поспіль резолюція щодо Криму наочно демонструє засудження окупації півострова світовою спільнотою, а також підтверджує нагальні потреби у доступі міжнародних організацій до півострова", – наголосив віцепрем‘єр – міністр МінТОТ Олексій Резніков.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що віцепрем'єр РФ, призначений "куратором" окупованого Криму, Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові тим, що її "крадуть". Він заявив журналістам, що російські правоохоронці за необхідності можуть бути залучені для контролю і перевірок несанкціонованих під'єднань до водопроводу в Криму.