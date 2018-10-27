В ООН відмовилися обговорювати російський проект резолюції про ракетний договір

Пропозицію Москви підтримала лише 31 держава зі 140. Низка країн відзначила, що цією темою повинна опікуватися не Генеральна асамблея, а Рада Безпеки ООН.Профільний комітет Генеральної асамблеї ООН відмовився пропонувати для обговорення Генасамблеї представлений Росією проект резолюції, яка закликає зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Проти внесення цього документа до порядку майбутніх дебатів висловилися 55 держав, 31 було "за", ще 54 країни утрималися. Представники низки країн, які утримались, відзначили, що ця тема входить радше до компетенції Ради Безпеки ООН.

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. При цьому Трамп допускає можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.