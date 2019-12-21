"В ООН є своя агентура Кремля!" Новопризначений посол України в США зробив першу заяву

Колишній постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, а нині новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол країни у США Володимир Єльченко, заявив, що половина росіян, котрі працюють в ООН, – це приховані чи відкриті агенти ФСБ РФ.

Водночас він додав, що зі зміною влади в країні пріоритети зовнішньої політики залишаються незмінними, й у цьому вже переконалися закордонні партнери України. Цим він поділився в інтерв’ю "Укрінформу", підбиваючи підсумки роботи української делегації в ООН у 2019 році.

"Це був рік зміни влади в Україні, повного її перезавантаження... Наші партнери вичікували, не розуміючи, якою буде політика нового президента й уряду. Аж поки не переконалися, що пріоритети зовнішньої політики залишаються незмінними", – зізнався посол.

Володимир Єльченко

Єльченко підкреслив, що цьому сприяв і візит президента України Володимира Зеленського до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку восени 2019-го. Що ж до найвагоміших результатів року, посол виділив серед них ухвалення четвертої резолюції щодо дотримання прав людини в Криму, другої резолюції про мілітаризацію півострова та частин Чорного й Азовського морів.

"Так само другий рік поспіль до офіційного порядку денного Генасамблеї було включено окремий пункт щодо ситуації на окупованих територіях України. А зараз ми вже маємо чималий досвід, як такі резолюції готувати й просувати. Адже є група країн, на які ми можемо покластися, знаємо, з ким і як працювати", – зауважив він.

Окрім цього, новопризначений посол поділився думками про протистояння України російській агресії в дипломатичному полі.

"Російські кадри працюють на спецслужби Росії або, у м’якшому варіанті – на постпредство РФ. Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в межах ООН", – зазначив Єльченко.

За його словами, через 200-300 росіян, які працюють у секретаріаті ООН, Росія приховано впливає на роботу цієї міжнародної організації.

"Час від часу, ми бачимо інформацію про те, що якогось співробітника ООН з РФ американські спецслужби попросили від’їхати додому, тобто іноді їх відловлюють. Росія має величезний вплив у ООН передусім як постійний член Ради Безпеки. Хтось її поважає, а хтось відверто боїться", – додав посол.

Щодо 20-23 країн, "які голосують в унісон з Росією проти наших резолюцій", то більшість із них, пояснив він, чи не на 100 відсотків залежні від неї.

"Або від постачань зброї, або від списання якихось боргів, або російських вливань, без яких економіка не працюватиме. До таких країн належать Нікарагуа, Куба, Венесуела в Латинській Америці. Бурунді, Судан – в Африці. М’янма, Камбоджа – в Азії", – підсумував Єльченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський указом №911/2019 призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

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