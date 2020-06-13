В Офісі Зеленського спалах COVID-19 – ЗМІ

Політика 13:28, 13.06.2020 Оновлено: 13:46, 13.06.2020

В Офісі президента України, а також в Управлінні державної охорони зафіксовано спалах коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє "Страна" з посиланням на свої джерела, коронавірусом заразилися міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента України Руслан Демченко.

Руслан Демченко і Олексій Резніков

Обидва політики були 12 червня в Парижі на переговорах із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Очолював цю делегацію голова ОПУ Андрій Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня стало відомо, що у першої леді України Олени Зеленської діагностований коронавірус. При цьому вона відчуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби.

Раніше президент Володимир Зеленський зізнався, що хотів спеціально заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.

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