В Офісі Зеленського спалах COVID-19 – ЗМІ

В Офісі президента України, а також в Управлінні державної охорони зафіксовано спалах коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє "Страна" з посиланням на свої джерела, коронавірусом заразилися міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента України Руслан Демченко.

Руслан Демченко і Олексій Резніков

Обидва політики були 12 червня в Парижі на переговорах із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Очолював цю делегацію голова ОПУ Андрій Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня стало відомо, що у першої леді України Олени Зеленської діагностований коронавірус. При цьому вона відчуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби.

Раніше президент Володимир Зеленський зізнався, що хотів спеціально заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.