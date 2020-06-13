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13 червня • оновлено в 13:37
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В Офісі Зеленського спалах COVID-19 – ЗМІ

1.9т
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В Офісі президента України, а також в Управлінні державної охорони зафіксовано спалах коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє "Страна" з посиланням на свої джерела, коронавірусом заразилися міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента України Руслан Демченко.

Руслан Демченко і Олексій Резніков

Руслан Демченко і Олексій Резніков

Обидва політики були 12 червня в Парижі на переговорах із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

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Політика

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