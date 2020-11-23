В офісі Зеленського розповіли про створення пулу блогерів для "позитивного висвітлення"

В Офісі президента України ведеться робота з формування пулу блогерів, які висвітлюватимуть "позитивні тренди у внутрішній політиці" країни.

Про це в інтерв'ю "Бабелю" розповів радник голови ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що до нього мають увійти "знакові особистості".

"Вони самі, думаю, будуть публічно говорити про позитивні тренди у внутрішній політиці, а не просто хейта. У нас, на жаль, 90% інформаційного простору – це хейт. Вважається, що негатив добре продається, що на ньому можна добре сидіти. Це велика проблема, якій більше 20 років", – підкреслив Подоляк.

З ким саме зараз ведуться переговори, радник глави ОП Андрія Єрмака не уточнив.

"Не думаю, що коректно говорити про це, поки ми не сформували цей пул. Люди по-різному дивляться на наші пропозиції. Хтось готовий, щоб його відразу називали, хтось – ні. Я хочу, щоб були знакові люди" , – сказав він.

На питання журналістів, чи входять до цього пулу блогери Сергій Іванов, Сергій Наумович, Сергій Гришин і політолог Кость Бондаренко, Подоляк прямо не відповів.

"Припустимо, Іванов працює з нами, чому він не може цього робити? Він може, але якщо так, чому ви не хочете про це сказати? Якщо ви провели контент-аналіз і з'ясували, що Іванов працює з нами, в чому тоді питання? Ну, працює", – сказав він.

Подоляк додав, що блогерам, з якими ОП вже співпрацює, поки не платять. Однак якщо потрібна буде технічна підтримка, буде потреба збільшити аудиторію, ввести нові формати, які потребують внесків, то це можливо.

Він також уточнив, що блогери зможуть ходити на неофіційні зустрічі в ОП, щоб обговорювати поточні питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про необхідність створення в Україні "Центру протидії пропаганді", щоб "боротися з фейками, які вкидаються в інформаційний простір".

Через кілька днів після цього президент Володимир Зеленський виступив на 75-й сесії Генасамблеї ООН. У своїй промові глава держави також говорив, що Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації і пропаганді.