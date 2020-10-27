Заступниця Єрмака Ковалів захворіла на COVID-19: в ОП запідозрили спалах

У трьох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака запідозрили коронавірус. Водночас у однієї – Юлії Ковалів – відповідний діагноз згодом дійсно підтвердився.

Про це посиланням на джерела в президентській партії "Слуга народу" повідомила "Українська правда". Пізніше Ковалів зізналася, що захворіла не тільки вона.

"Схоже, що в Офісі президента спалах коронавірусу. Одразу в декількох заступників Єрмака підозрюють COVID-19", – йшлося спершу в дописі Telegram-каналу видання.

Скриншот Telegram-канал "УП. Off the record"

Співрозмовник видання в "Слузі народу", не називаючи прізвищ інфікованих, заявив, що в одного із заступників глави ОПУ підтвердження діагнозу є, а в інших двох його підозрюють.

Пізніше заступниця Єрмака Юлія Ковалів у Facebook зізналася, що не тільки вона, а загалом уся її родина захворіла на коронавірус.

"На жаль, разом із чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувалися всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не обійшла і нас стороною", – написала вона.

Ковалів додала, що вона і її рідні почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції під наглядом лікаря.

Скриншот посту Facebook Yuliya Kovaliv

Нагадаємо: раніше в Офісі президента попередили, що в наступні 20 днів в Україні випадки інфікування коронавірусом можуть збільшитися вдвічі, зокрема, порівняно з 22 жовтня. За даними ЗМІ, нібито такий прогноз експертів було озвучено на закритому засіданні в ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: