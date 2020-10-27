В Офісі президента запідозрили спалах COVID-19

Пандемія коронавірусу в Україні, ймовірно, могла дістатися до Офісу президента Володимира Зеленського.

У декількох заступників голови ОП Андрія Єрмака нібито підозрюють інфікування COVID-19. Про це інформує Telegram-канал "Української правди".

"Схоже, що в Офісі президента спалах коронавірусу. Одразу в кількох заступників Єрмака підозрюють COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: раніше в Офісі президента попередили, що в наступні 20 днів в Україні випадки інфікування коронавірусом можуть збільшитися вдвічі, зокрема, порівняно з 22 жовтня. За даними ЗМІ, нібито такий прогноз експертів було озвучено на закритому засіданні в ОПУ.

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