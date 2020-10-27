В Офісі президента запідозрили спалах COVID-19
Зауважимо, що днями у президента Польщі Дуди виявили коронавірус
Як відомо, з 11 до 13 жовтня він був із візитом в Україні
А 12 жовтня відбулася його зустріч із Зеленським, Шмигалем і Разумковим
Пандемія коронавірусу в Україні, ймовірно, могла дістатися до Офісу президента Володимира Зеленського.
У декількох заступників голови ОП Андрія Єрмака нібито підозрюють інфікування COVID-19. Про це інформує Telegram-канал "Української правди".
"Схоже, що в Офісі президента спалах коронавірусу. Одразу в кількох заступників Єрмака підозрюють COVID-19", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо: раніше в Офісі президента попередили, що в наступні 20 днів в Україні випадки інфікування коронавірусом можуть збільшитися вдвічі, зокрема, порівняно з 22 жовтня. За даними ЗМІ, нібито такий прогноз експертів було озвучено на закритому засіданні в ОПУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 жовтня повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що кронавірусом у Верховній Раді заразилися майже 100 осіб. Із них до 60 хворих – народні депутати і до 30 інфікованих – в апараті парламенту.
Депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що станом на 20 жовтня у її фракції на коронавірус хворіють приблизно восьмеро осіб.