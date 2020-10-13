В Україні проведуть масштабне опитування: у Зеленського розповіли ексклюзивні деталі

Яким би не був супротив проти ідеї провести масштабне опитування серед українців в день місцевих виборів 25 жовтня, воно буде проведено.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в Офісі президента. За його словами, перше питання буде оголошено дуже скоро, найближчим часом, можливо вже 13 жовтня.

"Опитування буде, хоча ми бачимо шалений спротив. Остаточний формат визначається прямо зараз, логістику погоджують з усіма відомствами, дотичними до проведення виборів. Перше питання буде оголошено дуже скоро, найближчим часом, можливо вже сьогодні", – розповіли там у вівторок.

Джерело запевнило, що спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокативних тем, що історично використовуються політичними групами в своїх агресивних пропагандистських фейках, підніматись не будуть.

"Політика в Україні потребує суттєвих змін, а класичні політичні групи ніколи не були зацікавленні в проведенні дійсно фактичних референдумів та опитувань. Вони завжди хотіли формувати тільки той порядок денний, який би їх влаштовував", – додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу й закликав громадян взяти участь у масштабному опитуванні 25 жовтня, маючи на увазі місцеві вибори. Українцям мають поставити 5 питань, однак їхній зміст невідомий.