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6 травня • оновлено в 07:17
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В Офісі президента назвали головну зброю Зеленського

5.5т
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Головна "зброя" президента України Володимира Зеленського на міжнародній арені – гумор.

З такою заявою виступив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає пресслужба лідера держави.

За його словами, з початку каденції Зеленського багато представників іноземних держав проявили великий інтерес до нового президента України.

"Це те [гумор], що цінується в дипломатії. Це те, що не всім властиво – і професійним дипломатам, і президентам інших держав. Але це зброя, яка є у нашого президента. Він її дуже часто і вміло використовує", – сказав Жовква.

"На мою думку, в ці непрості часи президент абсолютно бездоганно впорався із завданням вироблення відповідного зовнішньополітичного курсу. Володимир Зеленський – абсолютно рівний гравець на світовій арені", – вважає він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

УП

Як писав OBOZREVATEL, напередодні у Зеленського поставили різку умову Путіну щодо переговорів у Мінську по ситуації на Донбасі.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Перепил Недо
Перепил Недо
Оружие Зеленского? Это новый анекдот? Колпак с бубенчиками-вот его рабочий инструмент.
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1
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
У него юмор по бумажке! А так по жизни он выглядит закомплексованным, который боиться прямого общения! Отсюда и тяга к видосикам!
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3
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Галицький Данило
Галицький Данило
А я вже був грішний подумав, що в нього ота головна зброя, що він на роялі грав.
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