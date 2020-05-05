В Офісі президента назвали головну зброю Зеленського

Головна "зброя" президента України Володимира Зеленського на міжнародній арені – гумор.

З такою заявою виступив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає пресслужба лідера держави.

За його словами, з початку каденції Зеленського багато представників іноземних держав проявили великий інтерес до нового президента України.

"Це те [гумор], що цінується в дипломатії. Це те, що не всім властиво – і професійним дипломатам, і президентам інших держав. Але це зброя, яка є у нашого президента. Він її дуже часто і вміло використовує", – сказав Жовква.

"На мою думку, в ці непрості часи президент абсолютно бездоганно впорався із завданням вироблення відповідного зовнішньополітичного курсу. Володимир Зеленський – абсолютно рівний гравець на світовій арені", – вважає він.

Володимир Зеленський УП

Як писав OBOZREVATEL, напередодні у Зеленського поставили різку умову Путіну щодо переговорів у Мінську по ситуації на Донбасі.

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