В Офісі президента назвали дату виходу Зеленського із самоізоляції

Президент України Володимир Зеленський, який перейшов на особливий режим роботи через зараження коронавірусом дружини Олени, має вийти із карантину вже в п'ятницю, 26 червня.

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Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Офісу президента. Там нагадали, що глава держави перебував на самоізоляції 14 днів.

"Цієї п'ятниці завершується двотижневий строк особливого режиму роботи президента, який пов'язаний із тим, що в пані Олени Зеленської було підтверджено COVID-19", – повідомили в ОПУ.

Зі свого боку прессекретарка президента Юлія Мендель у коментарі РБК-Україна зазначила, що зі здоров’ям гаранта все гаразд.

"Всі тести показали негативний результат. Президент почувається добре", – підкреслила вона.

Варто додати, що саме на 26 червня в президента заплановано робочий візит до Херсонської області. Водночас 24 червня Зеленський уже виходив із ОП, щоб зустрітися з протестувальниками-шахтарями – він пообіцяв їм вирішити питання щодо заборгованості із зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський, говорячи про боротьбу з коронавірусом, порівняв Україну з куполом цирку, під яким балансує гімнаст.