В Офісі генпрокурора розповіли про правду й маніпуляції навколо екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку"

Офіс Генерального прокурора готовий надіслати матеріали екстрадиційного запиту щодо підозрюваного колишнього власника "ВіЕйБі Банку" після того, як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) усуне процесуальні порушення в них.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в п'ятницю, 11 грудня. Зазначається, що документи надішлють у порядку, встановленому чинним національним і міжнародним законодавством, до компетентних органів іноземної держави для затримання особи та її подальшої екстрадиції в Україну.

"Першого разу Офіс генпрокурора повернув клопотання НАБУ, адресоване одній з європейських країн, про видачу підозрюваного для притягнення до кримінальної відповідальності через те, що на виконання ухвали Печерського райсуду Києва кримінальне провадження, у межах якого надсилалися матеріали, підлягало закриттю", – йдеться в повідомленні.

Водночас, як додають в ОГП, прокуратура повідомила про готовність повторно розглянути клопотання НАБУ про видачу після розв'язання питання щодо статусу кримінального провадження.

Під час розгляду другого клопотання Офіс генпрокурора надіслав рапорт щодо надання висновку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про законність процесуальних рішень у кримінальному провадженні та наявність підстав для звернення із запитом про видачу особи, встановленої на території іноземної держави.

Тривалий розгляд другого клопотання НАБУ пов’язаний із тим, що запитуваний висновок надійшов до Офісу генерального прокурора лише через місяць після отримання матеріалів про видачу особи від НАБУ.

"Водночас він не містив відомостей про законність та обґрунтованість винесеної детективом постанови про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук. Через це Офіс повторно запитав необхідні відомості. Останній пакет документів надано 16 листопада, а рішення про повернення клопотання ухвалено 23 листопада, додали у відомстві

Там також також зазначили, що, крім неодноразових роз’яснень у відповідь на публічні заяви НАБУ, Офіс генпрокурора вжив заходів із метою усунення виявлених порушень та їх недопущення надалі. Також було запропоновано проведення процесуальних дій у межах міжнародної співпраці, з метою приведення ухвалених процесуальних рішень у кримінальному провадженні у відповідність до вимог національного та міжнародного законодавства.