В Одеській міськраді з'явилося представництво "Батьківщини"

У середу, 22 липня, в Одеській міській раді оголосили про створення депутатської групи "Батьківщина".

Як повідомила пресслужба партії, до її складу увійшли 5 депутатів, які раніше були членами інших фракцій, – Олександр Аміци, Дмитро Вишняков, Микола Крикливий, Віктор Новак, Вадим Терещук.

Керівником групи став Вадим Терещук. За результатами аналізу діяльності місцевих рад, що проводить Комітет виборців України, він неодноразово визнавався одним із найкращих депутатів Одеської міськради.

"Сьогодні партія Юлії Тимошенко – це єдина політична сила, яка не лише послідовно відстоює інтереси людей, а й має чіткий план відновлення країни та команду професіоналів, яка здатна його втілити", – зазначив керівник депутатської групи "Батьківщина".

За словами Вадима Терещука, новостворена команда зосередиться на вирішені найнагальніших для одеситів питань та буде надійною опорою партії "Батьківщина" у міськраді одного із найперспективніших українських міст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Батьківщина" заявила про політичний тиск після підпалу будинку голови Костопільської районної ради та Костопільської районної організації партії в Рівненській області Сергія Ткачука. Політсила однозначно пов'язує злочин із політичною діяльністю глави своєї парторганізації.