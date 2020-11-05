В Одесі призначили дату другого туру виборів мера

Таша Адамович Політика 11:36, 5.11.2020

Другий тур виборів мера Одеси відбудеться в неділю, 15 листопада.

Про це пише "Думська" з посиланням на міську територіальну виборчу комісію (ТВК). Рішення ухвалено після затвердження підсумкових протоколів голосування 25 жовтня.

Крім того, місцева ТВК затвердила текст виборчого бюлетеня.

У першому турі в Одесі лідирував чинний міський голова Геннадій Труханов. Його підтримали 77 518 (38,35%) виборців з 202 149 осіб, які прийшли на голосування. Це менше половини, тому відбудеться повторне голосування.

Труханів побореться за посаду мера з Миколою Скориком.

Призначений другий тур виборів мера Одеси
dumskaya.net

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за результатами підрахунку 100% протоколів, вибори мера Харкова виграв чинний очільник міста Геннадій Кернес. Він набрав 60,34% голосів.

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