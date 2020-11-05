В Одесі призначили дату другого туру виборів мера
Лідером першого туру став чинний мер Геннадій Труханов
На другому місці опинився представник "ОПЗЖ" Микола Скорик
На третьому член партії "Європейська солідарність" Петро Обухів
Другий тур виборів мера Одеси відбудеться в неділю, 15 листопада.
Про це пише "Думська" з посиланням на міську територіальну виборчу комісію (ТВК). Рішення ухвалено після затвердження підсумкових протоколів голосування 25 жовтня.
Крім того, місцева ТВК затвердила текст виборчого бюлетеня.
У першому турі в Одесі лідирував чинний міський голова Геннадій Труханов. Його підтримали 77 518 (38,35%) виборців з 202 149 осіб, які прийшли на голосування. Це менше половини, тому відбудеться повторне голосування.
Труханів побореться за посаду мера з Миколою Скориком.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за результатами підрахунку 100% протоколів, вибори мера Харкова виграв чинний очільник міста Геннадій Кернес. Він набрав 60,34% голосів.