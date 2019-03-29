В Одесі демократи підтримали Гриценка як кандидата в президенти України

В Одесі представники різних політичних сил підтримали кандидата у президенти Анатолія Гриценка.

Під час прес-конференції в офісі Одеської політичної платформи вони підписали відповідний меморандум про співпрацю.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Заради чесних виборів і перемоги Гриценка об’єдналися члени коаліції "Спільно", політичних партій "Громадянська позиція", "Хвиля", "Демальянс", "Самопоміч", представники "Сили людей", а також народний депутат Мустафа Найем, екс-кандидат у президенти України Дмитро Гнап та керівник штабу Гриценка Віктор Чумак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко припустив, що сім партій та політичних сил, які об’єдналися та підтримали його на президентських виборах, можуть об’єднатися в одну партію перед парламентськими виборами.

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