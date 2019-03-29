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В Одесі демократи підтримали Гриценка як кандидата в президенти України

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В Одесі представники різних політичних сил підтримали кандидата у президенти Анатолія Гриценка.

Під час прес-конференції в офісі Одеської політичної платформи вони підписали відповідний меморандум про співпрацю.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Заради чесних виборів і перемоги Гриценка об’єдналися члени коаліції "Спільно", політичних партій "Громадянська позиція", "Хвиля", "Демальянс", "Самопоміч", представники "Сили людей", а також народний депутат Мустафа Найем, екс-кандидат у президенти України Дмитро Гнап та керівник штабу Гриценка Віктор Чумак.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко припустив, що сім партій та політичних сил, які об’єдналися та підтримали його на президентських виборах, можуть об’єднатися в одну партію перед парламентськими виборами.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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