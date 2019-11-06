В Одесі демонтований барельєф Жукову передали в музей

В Одесі демонтований барельєф маршалу Георгію Жукову в середу, 6 листопада, передали на зберігання в військово-історичний музей оперативного командування Південь.

Пам'ятний знак, який активісти з організації "Національний опір" демонтували 31 жовтня з будівлі Одеського обласного військкомату, буде зберігатися в музеї, поки історики і чиновники не з'ясують правомірність його установки і знесення. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Одеської міськради Олександр Іваницький.

"Щоб в подальшому не створювати нездоровий ажіотаж навколо історичної спадщини, харків'янам, львів'янам і одеситам необхідно надати можливість через механізм місцевого референдуму самим вирішувати яких пам'ятників бути в їх громадах", - написав Іваницький.

За його словами, найближчим часом на місці демонтованого Жукова з'явиться пам'ятний знак героям з Одеської області, які загинули в зоні АТО на Донбасі.

Барельєф Жукову привезли в музей Олександр Іваницький / Facebook

Барельєф Жукову привезли в музей Олександр Іваницький / Facebook

Барельєф Жукову привезли в музей Олександр Іваницький / Facebook

Барельєф Жукову привезли в музей Олександр Іваницький / Facebook

Нагадаємо, що в Одесі, біля будівлі обласного військкомату на вулиці Канатній, близько 50 осіб прийшли пом'янути демонтований барельєф маршалу Георгію Жукову.

Як писав у блозі на OBOZREVATEL Аnti-colorados, Жуков угробив найбільшу кількість бійців за всю історію воєн.

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