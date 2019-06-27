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"Дізнався з інтернету!" Зеленський жорстко "наїхав" на український МЗС

1.7тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ України в тому, що дипвідомством відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

З гнівним зверненням, зокрема, до глави дипвідомства Павла Климкіна, виступив він на брифінгу в четвер, 27 червня.

"Я в очі не бачив, я - президент України, нагадую всім, особливо Павлу Климкіну, в очі не бачив наш відповідь на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за потрібне обговорювати такі питання з президентом. А це питання національної безпеки України, життів наших громадян. Це пріоритет будь-якого президента, подобається він комусь чи ні ", - заявив Зеленський.

"Дізнався з інтернету!" Зеленський жорстко "наїхав" на український МЗС

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського звинуватили в тому, що він відвернувся від української делегації в ПАРЄ.

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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Молодец, Зеленский! Главное ничего не делать и делать вид, что все нормально.
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