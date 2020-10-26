В ОБСЄ пояснили, як опитування Зеленського вплинуло на результати виборів

Опитування президента України Володимира Зеленського частково створило неправомірну політичну перевагу для партії "Слуга народу" на місцевих виборах.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це сказала на онлайн-конференції керівниця місії спостерігачів від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Інгіб'єрґ Сольрун Гісладоттір.

"Можемо зазначити, що опитування, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським, що проходило поруч із виборчими дільницями в день виборів і яке було профінансоване його політичною партією, а також стосувалося відповідних ініціатив, які зараз вводить його Офіс, дещо створювало неправомірну політичну перевагу", – зазначила вона.

За словами представниці БДІПЛ ОБСЄ, такий підхід "розмивав безпосередньо кордон між державою і політичною партією".

Вона додала, що люди, які працювали на президентському опитуванні, переважно перебували поза виборчими дільницями та не проявляли активність, але були досить помітними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, урядуща партія "Слуга народу" оприлюднила перші результати опитування Зеленського. Вони базуються на основі обробки 74% анкет.