В ОБСЄ обговорять поранення українського воїна на Донбасі, – Арестович

У п'ятницю, 30 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні (Австрія) обговорять порушення режиму тиші на Донбасі, в результаті якого був поранений військовий ЗСУ.

Про це в Facebook повідомив спікер української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

"28 жовтня на одній із ділянок лінії бойового зіткнення противником були порушені заходи щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджені в межах домовленостей, досягнутих Тристоронньої контактною групою (у складі України, РФ, ОБСЄ) 27 липня цього року. В період із 21:55 до 22:55 був зафіксований прицільний вогонь противника по позиціях ЗСУ із застосуванням стрілецької зброї та використанням гранатометів. О 22:05 легке вогнепальне поранення отримав військовослужбовець ЗСУ", – розповів він.

Арестович підкреслив, що наші військові вогонь у відповідь не відкривали, задіявши механізм Спільного центру з контролю і координації, і домоглися в такий спосіб припинення вогню противником.

Він додав, що про подію було повідомлено представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі 28 жовтня чотири рази обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського військового.