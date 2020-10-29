В ОБСЄ обговорять поранення українського воїна на Донбасі, – Арестович

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
2,6 т.
В ОБСЄ обговорять поранення українського воїна на Донбасі, – Арестович

У п'ятницю, 30 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні (Австрія) обговорять порушення режиму тиші на Донбасі, в результаті якого був поранений військовий ЗСУ.

Про це в Facebook повідомив спікер української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

"28 жовтня на одній із ділянок лінії бойового зіткнення противником були порушені заходи щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджені в межах домовленостей, досягнутих Тристоронньої контактною групою (у складі України, РФ, ОБСЄ) 27 липня цього року. В період із 21:55 до 22:55 був зафіксований прицільний вогонь противника по позиціях ЗСУ із застосуванням стрілецької зброї та використанням гранатометів. О 22:05 легке вогнепальне поранення отримав військовослужбовець ЗСУ", – розповів він.

Арестович підкреслив, що наші військові вогонь у відповідь не відкривали, задіявши механізм Спільного центру з контролю і координації, і домоглися в такий спосіб припинення вогню противником.

Він додав, що про подію було повідомлено представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

В ОБСЄ обговорять поранення українського воїна на Донбасі, – Арестович
В ОБСЄ обговорять поранення українського воїна на Донбасі, – Арестович

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі 28 жовтня чотири рази обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського військового.

УкраїнаВійна на ДонбасіОБСЄДонбасТристороння контактна групаЗбройні сили УкраїниОлексій Арестович