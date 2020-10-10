В. о. глави САП підтримав легалізацію зброї, марихуани та проституції

Виконуючий обов'язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук однозначно виступив за легалізацію короткоствольної зброї.

В інтерв'ю "Українським новинам" він також підтримав таку ідею з наркотиками і проституцією, але є певні нюанси.

"Я – за легалізацію короткоствольної зброї. А по проституції і наркотиків, то питання стоїть так – якщо неможливо контролювати або повністю припинити, то це треба певним чином або легалізувати повністю, або в певних рамках", – сказав Грищук.

Також виконуючий обов'язки глави САП підкреслив, що не боїться розгулу злочинності в разі легалізації зброї.

"У АТО у мене був досвід спілкування з людьми, які мають зброю. На мою думку, рівність людей полягає і в рівній можливості мати зброю – це дає можливість спілкуватися на рівних між собою. Якщо буде можливість це законно зробити, то не бачу в цьому нічого поганого ", – пояснив він свою позицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про призначення Максима Грищука виконуючим обов'язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стало відомо 21 серпня. До цього він обіймав посаду першого заступника керівника відомства.

Нагадаємо, що попередній глава САП Назар Холодницький звільнився так само 21 серпня.