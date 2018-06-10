В Німеччині перевірять викиди у майже мільйона автомобілів Daimler

У федеральному відомстві автомобільного транспорту підозрюють, що майже мільйон автівок концерну Daimler оснащений програмою, що маніпулює системою очищення вихлопних газів.Федеральне відомство автомобільного транспорту (KBA) виявило в автомобілях концерну Daimler п'ять заборонених до використання програмних функцій, здатних відключати систему очищення вихлопних газів. У відомстві підозрюють, що подібними функціями оснащено майже мільйон автомобілів з дизельним двигуном, що мають відповідати нормі Євро-6. Про це повідомляє суботу, 9 червня, інформагенція Reuters.

Представники Daimler відмовились коментувати дану ситуацію. Водночас прес-секретар автоконцерну наголосив, що компанія "прозоро і в повному обсязі" співпрацює з KBA та міністерством транспорту ФРН. Окрім того, представник Daimler спростував повідомлення про те, що розслідування стосується забороненого пристрою для відключення системи очищення вихлопних газів.

Гігантський штраф

Як і інші автовиробники, Daimler використовує для очищення вихлопних газів розчин карбаміду. Однак, згідно з даними KBA, ступінь його ефективності знижується, коли мотор після старту виробляє 17,6 грамів окису азоту. При іншій програмній функції механізм газорозподілу двигуна після 1200 секунд його роботи запускає "режим брудних вихлопів". На нових моделях автомобілів цей режим запускається через 2000 секунд після включення двигуна.

Глава Daimler Дітер Цетше (Dieter Zetsche) 11 червня має знову виступити в міністерстві транспорту з поясненням ситуації з установкою заборонених пристроїв на автомобілях концерну. Відомство раніше висловило припущення, що на 750 тисячах машин марки Mercedes може бути встановлено програму, що маніпулює системою очищення вихлопних газів. За це автовиробникові загрожує штраф у розмірі 3,75 мільярда євро.