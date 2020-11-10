Україна введе санкції проти Нікарагуа через "почесне консульство" в Криму

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним і непогодженим візитом посла Республіки Нікарагуа в РФ пані Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим.

Про це повідомила пресслужба МЗС. Незаконний візит здійснено для вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м. Сімферополь" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту.

Це є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України", "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" та "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів", наголосили в українському Міністерстві.

"Дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", – говориться в заяві.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що МЗС України надіслало ноту протесту Республіці Нікарагуа, яка призначила "почесного "консула в окупованому Росією Криму. Ним став Олег Бєлавєнцев, якого 2019 року було засуджено Святошинським районним судом Києва до 13 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність України. Він був одним із активних учасників окупації Криму.