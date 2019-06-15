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"Найближчим часом": Зеленський пообіцяв гроші Донбасу

21.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності в розвитку інфраструктури Донбасу за допомогою іноземних інвесторів.

Гроші регіону він пообіцяв під час робочого візиту до Маріуполя, 15 червня. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", – додав президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

LIGA.net

Крім того, Зеленський зустрівся з молоддю і представниками місцевого бізнесу. Він підкреслив, що малий і середній бізнес – це "кров для організму країни".

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Також, під час зустрічі голова України наголосив на важливості проведення реформи правоохоронних органів в країні і створення "держави в смартфоні". Президент додав, що зараз готуються законопроекти, які сприятимуть розвитку малого і середнього бізнесу.

"Головна мета"держава в смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", – зазначив він.

Робочий візит Зеленського в Маріуполь

Робочий візит Зеленського в Маріуполь

president.gov.ua

Робочий візит Зеленського в Маріуполь

Робочий візит Зеленського в Маріуполь

president.gov.ua

Робочий візит Зеленського в Маріуполь

Робочий візит Зеленського в Маріуполь

president.gov.ua

Робочий візит Зеленського в Маріуполь

Робочий візит Зеленського в Маріуполь

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Маріуполі стався ажіотаж навколо анонсованого екологічного мітингу. Його раптово оголосили після того, як стало відомо про позачергові вибори до Верховної Ради 21 липня.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаМаріуполь
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Андропов Михаил
Андропов Михаил
Когда в стране 73% долбо*бов, к власти приходят кухарки ,циркачи и проститутки.
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Plygatyrev Aleksey
Plygatyrev Aleksey
Обрати внимание на дороги в Украине, несчастье.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Ну якщо зепоц говорить про це з усіма інвесторами, то вони вже шикуються у чергу вкладати гроші біля лінії фронту у війні з туманними перспективами, авжеж. Чи він знову пожартував?
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