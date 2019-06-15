"Найближчим часом": Зеленський пообіцяв гроші Донбасу

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності в розвитку інфраструктури Донбасу за допомогою іноземних інвесторів.

Гроші регіону він пообіцяв під час робочого візиту до Маріуполя, 15 червня. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", – додав президент.

Володимир Зеленський LIGA.net

Крім того, Зеленський зустрівся з молоддю і представниками місцевого бізнесу. Він підкреслив, що малий і середній бізнес – це "кров для організму країни".

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Також, під час зустрічі голова України наголосив на важливості проведення реформи правоохоронних органів в країні і створення "держави в смартфоні". Президент додав, що зараз готуються законопроекти, які сприятимуть розвитку малого і середнього бізнесу.

"Головна мета – "держава в смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", – зазначив він.

Робочий візит Зеленського в Маріуполь president.gov.ua

Робочий візит Зеленського в Маріуполь president.gov.ua

Робочий візит Зеленського в Маріуполь president.gov.ua

Робочий візит Зеленського в Маріуполь president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Маріуполі стався ажіотаж навколо анонсованого екологічного мітингу. Його раптово оголосили після того, як стало відомо про позачергові вибори до Верховної Ради 21 липня.

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