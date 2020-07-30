В МЗС висловили протест через вторгнення російського "гумконвоя" на Донбас

Міністерство закордонних справ України направило російському МЗС ноту протесту в зв'язку з вторгненням так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані території Донбасу.

Як повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства, вантаж був переміщений з порушенням міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів.

"30 липня 2020 року російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску "Ізварине" і "Успенка" так званого "гуманітарного конвою" для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України в Донецькій і Луганській областях", – зазначили в МЗС.

У відомстві нагадали, що гуманітарні вантажі мають супроводжуватися представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста з обов'язковим оформленням представниками прикордонних і митних органів України.

Від Росії вимагають надалі під час організації таких "гуманітарних конвоїв", які заплановані на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада і 17 грудня, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України та своїх міжнародних зобов'язань.

Як повідомляв OBOZREVATEL 30 липня Росія відправила на окуповані території Донецької та Луганської областей так звані "гуманітарні конвої".