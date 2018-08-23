Відповідь за блокаду Азова: стало відомо, коли Україна прийме санкції проти РФ

У Міністерстві інфраструктури України сподіваються, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийме рішення по ряду заходів проти дій РФ в Азовському морі вже після святкування Дня Незалежності.
У коментарі OBOZREVATEL заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань повідомив, що санкції підготовлені Кабміном і будуть представлені на засіданні РНБО.
"Деякі заходи анонсовані, деякі заходи знаходяться під грифом для службового користування. Ми думаємо, що ці заходи будуть ефективними. Вони передбачають, як односторонні дії України, так і дії спільно з країнами ЄС і США", - сказав він.
Довгань висловив надію, що розгляд і прийняття санкцій відбудеться вже найближчим часом.
"Я сподіваюся, що після святкування Дня Незалежності ми почуємо про ці заходи", - заявив заступник міністра.
Також, за інформацією чиновника, стало відомо, що від затримок суден Російською Федерацією, українські порти зазнають великих збитків.
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"Прямі збитки Маріупольського та Бердянського портів за станом на серпень 2018 рік нараховують 5 млн доларів", - повідомив Довгань.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, затримуючи судна в Азовському морі, Росія завдає Україні значних збитків, відлякує бізнес і намагається посилити напруженість в регіоні.
Міністерство інфраструктури України підготувало ряд пропозицій щодо протидії Росії, включаючи припинення пасажирського залізничного сполучення через її діяльність в Азовському морі і на окупованих територіях.
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