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Відповідь за блокаду Азова: стало відомо, коли Україна прийме санкції проти РФ

1.7тЧитати новину російською

У Міністерстві інфраструктури України сподіваються, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийме рішення по ряду заходів проти дій РФ в Азовському морі вже після святкування Дня Незалежності.

У коментарі OBOZREVATEL заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань повідомив, що санкції підготовлені Кабміном і будуть представлені на засіданні РНБО.

"Деякі заходи анонсовані, деякі заходи знаходяться під грифом для службового користування. Ми думаємо, що ці заходи будуть ефективними. Вони передбачають, як односторонні дії України, так і дії спільно з країнами ЄС і США", - сказав він.

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Довгань висловив надію, що розгляд і прийняття санкцій відбудеться вже найближчим часом.

"Я сподіваюся, що після святкування Дня Незалежності ми почуємо про ці заходи", - заявив заступник міністра.

Також, за інформацією чиновника, стало відомо, що від затримок суден Російською Федерацією, українські порти зазнають великих збитків.

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"Прямі збитки Маріупольського та Бердянського портів за станом на серпень 2018 рік нараховують 5 млн доларів", - повідомив Довгань.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, затримуючи судна в Азовському морі, Росія завдає Україні значних збитків, відлякує бізнес і намагається посилити напруженість в регіоні.

Міністерство інфраструктури України підготувало ряд пропозицій щодо протидії Росії, включаючи припинення пасажирського залізничного сполучення через її діяльність в Азовському морі і на окупованих територіях.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Віктор Довгань
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Жалкие потуги хохложопых нищих попрошаек нагадить России смешны, перекрыв железнодорожное сообщение они окончательно добьют свою железнодорожную компанию, а Азов мы уже не отдадим.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Единственное, что реально может сделать Украина болезненное для России - это закрыть транзит газа. Вот это будет ужасно для российской экономики. Но такое никогда Украине не разрешат её новые западные хозяева. А больше ничего Украина сделать не может.
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Николаев Олег, это будет, в первую очередь, ужасно для Украинской экономики.
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