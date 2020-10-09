У мережі сплило показове відео із сепаратистом Струком, який іде в мери

У мережі нагадали про відео, датоване травнем 2014 року, зі скандальним ексрегіоналом Володимиром Струком. Тоді він підтримував терористів "ЛНР", а нині вирішив балотуватися у мери прифронтового міста Кремінна на Луганщині.

Показові кадри оприлюднив користувач Highland Freeman у Twitter, наголосивши, що їх було знято у місті, яке досі залишається окупованим російськими загарбниками (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Кандидат у мери міста Кремінна, прифронтового населеного пункту на Луганщині – Володимир Струк. Колишній нардеп-регіонал, який у 2014 році під російськими прапорами організовував "самооборону з воїнів-інтернаціоналістів" у Лутугиному (зараз це окупована територія)", – зауважив автор допису.

Володимир Струк брав участь у проросійській акції "Безсмертний полк". Скриншот відео

Володимир Струк на пропагандистському мітингу в 2014 році. Скриншот відео

Зокрема, у пропагандистському ролику Струк із "георгієвською стрічкою", яку носять російські бойовики "Л/ДНР", виголосив антиукраїнську промову перед нібито ветеранами Другої світової війни.

"Якщо це буде необхідно, ми захистимо своє місто, свою Луганщину. Не дай Господи: щойно нога ступить на землю нашого Донбасу – їх негайно буде знищено!" – казав сепаратист про Збройні сили України, які звільняли захоплені міста сходу.

Володимир Струк з'явився на публіці із символікою терористів. Скриншот відео

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