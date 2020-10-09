У мережі сплило показове відео із сепаратистом Струком, який іде в мери
Раніше правоохоронці викрили Струка на підкупі виборців у Кремінній, його затримали
Також у вказаному населеному пункті намагалися зареєструвати людей із сусідніх селищ, щоб ті проголосували за одіозного політика 25 жовтня
У 2014 році ексрегіонал обіцяв знищувати ЗСУ
У мережі нагадали про відео, датоване травнем 2014 року, зі скандальним ексрегіоналом Володимиром Струком. Тоді він підтримував терористів "ЛНР", а нині вирішив балотуватися у мери прифронтового міста Кремінна на Луганщині.
Показові кадри оприлюднив користувач Highland Freeman у Twitter, наголосивши, що їх було знято у місті, яке досі залишається окупованим російськими загарбниками (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Кандидат у мери міста Кремінна, прифронтового населеного пункту на Луганщині – Володимир Струк. Колишній нардеп-регіонал, який у 2014 році під російськими прапорами організовував "самооборону з воїнів-інтернаціоналістів" у Лутугиному (зараз це окупована територія)", – зауважив автор допису.
Зокрема, у пропагандистському ролику Струк із "георгієвською стрічкою", яку носять російські бойовики "Л/ДНР", виголосив антиукраїнську промову перед нібито ветеранами Другої світової війни.
"Якщо це буде необхідно, ми захистимо своє місто, свою Луганщину. Не дай Господи: щойно нога ступить на землю нашого Донбасу – їх негайно буде знищено!" – казав сепаратист про Збройні сили України, які звільняли захоплені міста сходу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
прихильник терористів "ЛНР" Струк балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради України. Він обирався на 113-му окрузі в Луганській області.
Політик йшов як самовисуванець, але водночас використовував символіку політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Під час агітації Струк зганьбився підкупом виборців.
У 2014 році він підтримував терористів "ЛНР" і був одним з організаторів "референдуму". Ексрегіонал активно виступав на мітингах бойовиків і відкрито агітував за відділення регіону від України.
Утім, Служба безпеки України не побачила ознак злочину в діях Струка.