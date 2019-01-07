В ''ЛНР'' вибухнули безглуздою заявою про озброєння захисників України

Представник так званої "народної міліції "ЛНР"" Андрій Марочко заявив, що оборонні підприємства України поставляють зброю низької якості, яка загрожує здоров'ю самих військових ЗСУ.

Про це він заявив "Луганському інформаційному центру". За його словами, більшість оборонних підприємств України належать українському лідеру Петру Порошенку і людям з його найближчого оточення.

"Порошенко особисто зацікавлений у затяжній війні в Донбасі, а так звана зона операції об'єднаних сил — це просто гарний ринок збуту для київських "збройових баронів", — відзначився безглуздою заявою Марочко.

Саме тому оборонні підприємства випускають неякісну техніку.

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"Відомо, що в гонитві за прибутком, крадучи гроші платників податків, керівництво "Укроборонпрому" випускає зразки озброєння низької якості, яке є загрозою для українських військовослужбовців", — вказав він. Правда, звідки беруться танки та інша військова техніка у "ЛНР" бойовик так і не вказав.

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