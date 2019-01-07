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В ''ЛНР'' вибухнули безглуздою заявою про озброєння захисників України

1.4тЧитати матеріал російською

Представник так званої "народної міліції "ЛНР"" Андрій Марочко заявив, що оборонні підприємства України поставляють зброю низької якості, яка загрожує здоров'ю самих військових ЗСУ.

Про це він заявив "Луганському інформаційному центру". За його словами, більшість оборонних підприємств України належать українському лідеру Петру Порошенку і людям з його найближчого оточення.

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"Порошенко особисто зацікавлений у затяжній війні в Донбасі, а так звана зона операції об'єднаних сил — це просто гарний ринок збуту для київських "збройових баронів", — відзначився безглуздою заявою Марочко.

Саме тому оборонні підприємства випускають неякісну техніку.

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"Відомо, що в гонитві за прибутком, крадучи гроші платників податків, керівництво "Укроборонпрому" випускає зразки озброєння низької якості, яке є загрозою для українських військовослужбовців", — вказав він. Правда, звідки беруться танки та інша військова техніка у "ЛНР" бойовик так і не вказав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Алчевську стрімко зростає кількість свіжих могил терористів, які воюють у бригаді "Призрак".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
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Крым Андрей
Крым Андрей
Та конечно, сущую нелепицу несут. Ну подумаешь миномёты постоянно взрываются. Но это же не значит, что они некачественные. Просто такая особенность. Или броня трескается. Ну и что? Или там бронеавтомобиль никак до ума не доведут... Дурачки какие-то короче...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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