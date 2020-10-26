В КВУ розповіли про помилки у бюлетенях і вплив коронавірусу на вибори

На місцевих виборах були зафіксовані випадки помилок у виборчих бюлетенях, зокрема, невірне написання прізвища кандидата, не той виборчий округ і навіть відсутність кандидата у бюлетені.

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. Він додав, що були випадки, коли виборці не пускали членів виборчкомів додому через страх заразитися від них коронавірусом.

"Ми бачили доволі поширену практику помилок в бюлетенях. Десь неправильно написано прізвище кандидата, десь взагалі пропущене прізвище кандидата, десь переплутані округи. Насправді це доволі серйозні порушення", – сказав він.

Як пояснив аналітик, відповідальність за помилки покладається, перш за все, на територіальні виборчі комісії, які мали б перевірити бюлетені перед тим, як замовляти друк. Окрім того, кандидати також повинні були перевірити правильність написання своїх прізвищ.

За словами Рибачка, що відбуватиметься далі, буде залежати від рішення суду. Він не виключив, що в окремих випадках суд може ухвалити й рішення про переголосування.

Коментуючи доволі низький показник явки на виборах, він не виключив, що свою роль зіграла і пандемія коронавірусу. "Частина виборців не пішла голосувати, тому що боялися за власне здоров’я", – припустив він.

В цьому контексті Рибачок навів приклад, коли до виборців додому приходили члени виборчої комісії, щоб вони проголосували, і ті не відкривали двері. "Вони вважали, що, можливо, члени комісії хворі на коронавірус".

Разом з тим аналітик зазначив, що в Україні традиційно явка на місцевих виборах нижча за явку на загальнонаціональних.

Як писав OBOZREVATEL, 25 жовтні в Україні відбулися місцеві вибори. Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців. У середньому вона склала 36,88% по Україні. Заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов сказав, що перші результати місцевих виборів в Києві будуть відомі не раніше четверга, 29 жовтня.