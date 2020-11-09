У КСУ заявили про зрив засідання щодо "земельних" статей Конституції

Конституційний суд України не зміг розглянути подання щодо офіційного тлумачення положень Конституції про приналежність землі.

Як пише "РБК-Україна", інформоване джерело повідомило про зрив засідання.

За його словами, у понеділок двоє суддів не прибули на засідання через хворобу, а ще двоє – залишили засідання, коли суд почав розглядати "земельну справу".

Суддя КСУ Ігор Сліденко підтвердив, що засідання було зірване.

"Тільки що частина суддів, орієнтованих на Офіс президента, зірвали засідання суду, тому суд сьогодні нічого не розглянув", – зазначив він.

Крім того, за словами Сліденка, до КСУ досі ніхто не звернувся за роз'ясненнями його рішення про неконституційність покарання за недостовірне декларування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада Конституційний суд України "позапланово" приступив до розгляду подання 46 народних депутатів щодо конституційності відкриття ринку землі.

Зазначається, що народні депутати, більшість серед яких – представники "Батьківщини", а також депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє", ще наприкінці 2019 року просили уточнити, що саме мається на увазі під ст. 13 і ч. 1 ст. 14 Конституції України.

Як відомо, у першій йдеться про те, що "Земля, її надра, атмосферне повітря... є об'єктами права власності Українського народу", а в другій – "Земля є основним природним багатством, що перебуває під особливою охороною держави".

Підкреслюється, що розгляд цього подання почався ще в грудні 2019-го і до останнього часу не проходив активно. Однак після настання "конституційної" кризи КСУ вирішив змінити порядок денний.