В КСУ влаштували демарш, Рада готує суддям заміну – ЗМІ

Судді Конституційного суду України, які голосували проти скандального рішення з антикорупційного законодавства, тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію в ЗМІ проектів його рішень.

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в суді. Про своє рішення вони повідомили 5 листопада.

За словами співрозмовника агентства, на початку пленарного засідання КС, на якому розглядалося "земельне" питання, ці судді заявили, що вважають неприпустимим публікацію в ЗМІ проектів рішень КС.

"Тому до нормалізації ситуації навколо КС легітимним способом (судді – ред.) вважають неможливим розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не братимуть участі в засіданнях КС", – відзначило джерело.

Нагадаємо, не підтримали рішення КС про скасування електронного декларування всього чотири судді:

Сергій Головатий

Олег Первомайський

Віктор Колесник

Василь Лемак.

У той же час Українська правда з посиланням на коментар помічника голови комітету ВР з питань правової політики Радима Губаня повідомила, що комітет кілька місяців тому розглядав кандидатури на 2 вакантних місця в складі КС. Йдеться про 6 претендентів, яких запросили на засідання Верховної Ради 6 листопада.

На питання видання, чи пов'язаний така поспіх з рішенням КС щодо електронного декларування, помічник голови парламентського комітету зазначив, що призначити 2 суддів потрібно було вже давно.

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