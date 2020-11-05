В КСУ влаштували демарш, Рада готує суддям заміну – ЗМІ
Чотири судді КС тимчасово відмовилися брати участь в засіданнях
Верховна Рада 6 листопада може призначити двох нових суддів
Судді Конституційного суду України, які голосували проти скандального рішення з антикорупційного законодавства, тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію в ЗМІ проектів його рішень.
Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в суді. Про своє рішення вони повідомили 5 листопада.
За словами співрозмовника агентства, на початку пленарного засідання КС, на якому розглядалося "земельне" питання, ці судді заявили, що вважають неприпустимим публікацію в ЗМІ проектів рішень КС.
"Тому до нормалізації ситуації навколо КС легітимним способом (судді – ред.) вважають неможливим розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не братимуть участі в засіданнях КС", – відзначило джерело.
Нагадаємо, не підтримали рішення КС про скасування електронного декларування всього чотири судді:
Сергій Головатий
Олег Первомайський
Віктор Колесник
Василь Лемак.
У той же час Українська правда з посиланням на коментар помічника голови комітету ВР з питань правової політики Радима Губаня повідомила, що комітет кілька місяців тому розглядав кандидатури на 2 вакантних місця в складі КС. Йдеться про 6 претендентів, яких запросили на засідання Верховної Ради 6 листопада.
На питання видання, чи пов'язаний така поспіх з рішенням КС щодо електронного декларування, помічник голови парламентського комітету зазначив, що призначити 2 суддів потрібно було вже давно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні назрів скандал через те, що Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.
НАЗК після цього закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленим за рішенням РНБО, доступ був відновлений.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту.
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