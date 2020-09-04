Як відомо, перекриття Північно-Кримського каналу породило водний дефіцит, який перешкоджає реалізації планів Кремля щодо окупованого Криму. Зривається масштабна програма колонізації українського півострова, що включає розгортання величезної військової бази і незаконне переселення на постійне місце проживання до Криму сотень тисяч мешканців російської глибинки.

Своєчасна реалізація найефективнішого за всі роки війни заходу невійськового впливу на агресора призвела до різкого збільшення витрат на утримання окупованого півострова і, як наслідок, зниження можливостей Кремля фінансувати подальше руйнування нашої країни і вбивства захисників України на Донбасі.

Останнім часом ЗМІ активно мусують тему можливої військової операції агресора щодо розблокування подачі води до Криму. Безумовно, українська армія повинна бути готовою до такого сценарію, проте цей варіант в арсеналі Кремля в силу зовнішньополітичних причин вже точно останній з можливих. І вкрай малоймовірний.

Перший сценарій, який вже реалізується, – інформаційно-психологічна операція відносно населення вільної частини України, поєднана з операцією з остаточного корупційного розбещення українських політичних "еліт". Іншими словами, одночасно намагаються купити представників влади і розжалобити українське суспільство силами підконтрольних Кремлю телеканалів, із залученням "свіжих" спікерів, які представляють різні фракції та групи українського парламенту.

Навесні 2014-го розмір хабара, що активно пропонувався в різних кабінетах за відновлення подачі води до Криму, становив 20 мільйонів доларів. Зараз ціна питання зросла багаторазово.

Тоді, щоб не допустити зради, довелося на всю країну заявити: якщо хтось із вищих чиновників чи політиків почне активізувати це питання, – багатомільйонний хабар знайшов свого адресата.

Сьогодні знову з повною відповідальністю заявляю: якщо на різних каналах почнуть лунати депутатські голоси про необхідність допомогти українцям, які мешкають в Криму, знайте – ці депутати відпрацьовують "тридцять срібняків", отриманих політичними лідерами за зраду своєї країни. При цьому я не про вочевидь прокремлівську ОПЗЖ – з ними давно все зрозуміло.

Що ж стосується позиції нинішньої влади, то вона чітко виражена віце-прем'єром Олексієм Резніковим, Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і Антоном Кориневичем, Постійним представником президента України в Криму, і закріплена доволі конкретним висловлюванням президента Зеленського. Вона полягає в тому, що дніпровська вода повернеться до Криму одразу після звільнення півострова від окупантів. Завдання українського суспільства – нікому не дозволити цю позицію розхитати.

І ще про один з кремлівських сценаріїв – активний військовий шантаж і ескалацію військових дій на Донбасі. Підготовка РФ до навчань "Кавказ-2020" має очевидний характер військового шантажу і, швидше за все, призведе до активізації військових дій на Донбасі з одночасними спробами "м'яко" домовитися про воду в Нормандсько-Мінському форматі. Як водиться, бажаючі умиротворити агресора за чужий рахунок завжди знайдуться. Це зайвий раз демонструє, що далі розтягувати порожні мінські посиденьки безглуздо і просто небезпечно.

Треба повертатися до Будапештських гарантій, але не в режимі безперспективних консультацій на чотирьох за участю гаранта-агресора, а в режимі пред'явлення рахунків країнам-гарантам нашої безпеки: США і Великій Британії. При цьому такі вічні цінності як ядерне роззброєння на планеті дозволяють нам, висуваючи вимоги, знехтувати поточною політичною кон'юнктурою в країнах-гарантах.

Шкода лише, що більша частина політичної "еліти" нашої країни, що скучає за соковитими "зеленими" пасовищами, у боротьбі за незалежність України нам не помічники.