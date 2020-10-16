В країні армагедон, а увагу українців перемикають на потішні опитування, – Тимошенко

Борис Бондар Політика 23:22, 16.10.2020 Оновлено: 23:24, 16.10.2020

Опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, є PR-акцією, яка відволікає людей від реальних проблем в країні.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 16 жовтня (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Тимошенко повідомила, що тільки-но повернулася з поїздки по регіонах країни.

"Лікарні забиті людьми, які не можуть отримати медичну допомогу через COVID-19. Лікарні без ліків, люди без тестів, економіка летить просто в прірву", – розповіла вона.

На думку лідерки "Батьківщини", в країні відбувається "армагедон" у фінансовій, економічній, бюджетній і соціальній сферах. Також вона нагадала, що Україна посідає 12 місце в світі за смертністю від COVID-19.

"І коли беруть ці потішні опитування і перемикають увагу з реального управління країною, з реальних криз, які треба негайно зупиняти, на PR-акції, просто боляче", – сказала Тимошенко.

Також вона додала, що Конституцією України передбачено право президента за народною ініціативою оголосити референдум, щоб дізнатися думку людей.

Як писав OBOZREVATEL :

Запитання Зеленського

  • В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.

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