У команді кандидата Колихаєва виявили колишнього копа з кримінальним минулим – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про помічника кандидата в мери Херсона Ігоря Колихаєва - Вікторі Скибі, якого називають його правою рукою.

Як пише politeka.net Віктор Скиба відповідає за безпеку у виборчому штабі Ігоря Колихаєва.

Видання повідомляє, що на початку 2000-х, будучи співробітником карного розшуку Херсонщини, Скиба заробляв на тому, що нібито шантажував місцевих бізнесменів відео інтимного характеру.

За інформацією ЗМІ, в 2004 році Суворівським райсудом Херсона Скибу в числі інших його колег засудили до 7 років ув'язнення, заборонили займати посади в правоохоронних органах та органах держвлади, конфіскували майно. Таке покарання Скиба отримав за те, що в 2002 році разом з товаришами по службі на допиті протизаконно, за допомогою тортур, принижень і знущань вибивав свідчення з ні в чому не винного свідка в справі про викрадення авто, жителя Херсона О.Р.

Також за інформацією ЗМІ, в 2019 році Скиба став фігурантом ще одного гучного скандалу, пов'язаного з крадіжкою мільйонів на продажу палива. Скиба нібито допоміг своїм старим знайомим з поліції повернути справу так, щоб винними зробити не аферистів, а постраждалих від них. І вибити з них гроші за неотримане ними ж паливо на користь компанії Колихаєва.