Студенти КНУ імені Шевченка звинуватили "Слугу народу" в порушенні закону
Студпарламент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка назвав порушенням закону з'їзд фракції "Слуга народу" 20 вересня біля головного корпусу навчального закладу.
Коментар був опублікований на Facebook-сторінці Студентського парламенту університету. У тексті висловлено стурбованість через залучення університету до участі в акції політичної партії.
"Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про освіту", політичні партії (об'єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права здійснювати свою діяльність у навчальних закладах", – заявили студенти.
СПУ зазначив, що бачить у проведенні з'їзду порушення норм чинного законодавства. Студенти вказали на "неприпустимість таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації університету".
"СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", – сказано в коментарі.
Як писав OBOZREVATEL:
На з'їзді в Києві 20 вересня "Слуга народу" оприлюднила повний список кандидатів у депутати Київської міської ради, які пройдуть 25 жовтня 2020 року.
Трансляцію зборів народних депутатів у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка можна почитати в нашому матеріалі за посиланням.