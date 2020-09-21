Студенти КНУ імені Шевченка звинуватили "Слугу народу" в порушенні закону

Студпарламент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка назвав порушенням закону з'їзд фракції "Слуга народу" 20 вересня біля головного корпусу навчального закладу.

Коментар був опублікований на Facebook-сторінці Студентського парламенту університету. У тексті висловлено стурбованість через залучення університету до участі в акції політичної партії.

"Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про освіту", політичні партії (об'єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права здійснювати свою діяльність у навчальних закладах", – заявили студенти.

СПУ зазначив, що бачить у проведенні з'їзду порушення норм чинного законодавства. Студенти вказали на "неприпустимість таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації університету".

"СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", – сказано в коментарі.

Як писав OBOZREVATEL: