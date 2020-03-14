У серпні крісло під Шмигалtv захитається – астролог

Політичне майбутнє новопризначеного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля залежатиме від низки факторів, серед яких – команда і його здатність керувати управляти людьми. Найкритичнішим періодом для глави уряду стане серпень 2020 року.

Такий прогноз дав астролог Георгій Лічелі в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL. Він проаналізував космограму Дениса Шмигаля і розповів про його перспективи на посаді прем'єра.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

"У гороскопі Дениса Шмигаля переважає повітряна стихія, що говорить про його інтелектуальність, рухливість і комунікабельність. Він досить гнучкий і з легкістю підлаштовується під будь-яку ситуацію. Володіє прекрасною інтуїцією, гострим проникливим розумом. Досить розсудливий, чим привертає людей до себе.

Але надлишок повітряної стихії на тлі нестачі земної говорить про нестійкість його характеру. Йому потрібно періодична зміна декорацій, він прекрасний менеджер і планувальник, але йому не вистачає посидючості, щоб займатися однією й тою ж справою довгий час. Тому він так часто змінював місце роботи.

Денис Шмигаль очолив Кабмін 4 березня 2020 року

Новий прем'єр не позбавлений амбіцій. Напружений аспект Юпітера до Сонця вказує на те, що амбіції часом завищені. Йому не варто братися за великі проекти, розраховані на довгострокову перспективу – велика ймовірність, що він їх не витягне. А надмірна зарозумілість може зіграти з ним злий жарт.

Наскільки успішним буде Денис Шмигаль на посаді прем'єра, залежить, по-перше, від команди, яку він сформує, а по-друге, наскільки вміло буде координувати її роботу.

У гороскопі Дениса Шмигаля переважає повітряна стихія, що свідчить про його інтелектуальність, рухливість та комунікабельність

Його призначення на пост прем'єра в період ретроградного Меркурія говорить про те, що вибір його кандидатури був спонтанним. Зараз у нього в прогнозі період успіху і зльоту – він опинився в потрібний час у потрібному місці. Але вже в червні він зіткнеться з першими серйозними проблемами. А з серпня до кінця року буде досить напружений і конфліктний період: він буде піддаватися серйозним нападкам, всі його дії будуть критикувати і крісло під ним захитається", – розповів астролог Георгій Лічелі.

Найбільш критичним періодом для Дениса Шмигаля стане серпень 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Шмигаль був обраний прем'єр-міністром України на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня 2020 року. "За" проголосував 291 народний депутат. Того ж дня був призначений новий склад Кабінету міністрів (хто увійшов до команди Шмигаля – читайте тут).

Нагадаємо, Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові, зараз йому 44 роки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся