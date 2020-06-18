У Києві розпочався суд у "справі" Порошенка: всі деталі, фото і відео

Гліб Іванов Політика 16:03, 18.06.2020 Оновлено: 16:06, 18.06.2020

У Печерському районному суді Києва 18 червня обирають запобіжний захід для п'ятого президента Петра Порошенка у справі про нібито порушення при призначенні заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Судове засідання почалося о 15:15. Процес веде скандальний суддя Сергій Вовк, який в 2012 році засудив до чотирьох років в'язниці Юрія Луценка. Під будівлею суду в цей час проходить масштабна акція на підтримку Порошенка.

Раніше в Офісі генпрокурорки Ірини Венедіктової заявили, що вимагатимуть для Порошенка арешту з можливістю внесення 10 млн грн застави. Разом з тим, адвокати п'ятого президента заявили, що кількість процесуальних порушень в цьому виробництві величезна, а сама Венедіктова – перший в історії керівник ОГП, який фактично поставив під сумнів конституційні повноваження президента України.

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"
Facebook Ірини Геращенко
У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"
Facebook Ірини Геращенко
У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"
Facebook Ірини Геращенко
У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"
Facebook Ірини Геращенко
У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"
Facebook Ірини Геращенко

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Політика

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