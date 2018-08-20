В Іспанії застрелили нападника на поліцію: версія - спроба теракту

Чоловік зайшов у поліцейський відділок передмістя Барселони із ножем і викрикував "Аллаху акбар". Його застрелили на місці. Правоохоронці розглядають інцидент як спробу теракту.У поліцейському відділку міста Корнелья поблизу Барселони вранці понеділка, 20 серпня, було застрелено 29-річного чоловіка після того, як він зайшов туди із ножем і кричав "Аллаху акбар". Інцидент стався близько 6 ранку. У поліції його розцінюють як спробу теракту, повідомив голова департаменту розслідувань поліції Каталонії Рафель Комас під час прес-конференції в понеділок. У Twitter місцеві правоохоронці написали, що метою нападника було атакувати поліцейських.

Після інциденту і встановлення особи підозрюваного поліцейські обшукали його помешкання, розташоване за кількасот метрів від поліцейського відділку, пише інформагенція AFP. Підозрюваним виявився громадянин Алжиру.

Інцидент стався за кілька днів після вшанування пам'яті жертв теракту 17 серпня 2017 року в Барселоні. Тоді внаслідок наїзду вантажного мікроавтобуса на пішоходів у центральній частині Барселони, а також подальших нападів у столиці Каталонії та містечку Камбрілс, загалом загинули 16 людей. Ще понад 120 потерпілих отримали поранення різного ступеня тяжкості. Відповідальність за скоєні в Барселоні та Камбрілсі терористичні напади взяли на себе екстремісти "Ісламської держави". Унаслідок скоєння атак у обох містах Каталонії загинули та постраждали громадяни 34 країн.