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В Іраку два блоки-переможці на виборах оголосили створення альянсу

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Блок націоналістів та комуністів під проводом проповідника Муктади ас-Садра вирішив об'єднатися з шиїтським "Альянсом завоювання". Два блоки здобули перше та друге місця на останніх парламентських виборах.Дві найпотужніші сили в новообраному іракському парламенті оголосили про створення альянсу. У вівторок, 12 червня, про об'єднання в парламенті блоку націоналістів та комуністів "Маршируємо до реформ" та шиїтського "Альянсу завоювання" повідомили лідери двох політичних блоків - проповідник Муктада ас-Садр та очільник шиїтської сили Хаді аль-Амірі. За даними іракського телебачення, спільна прес-конференція керівників двох політичних сил відбулася в священному для мусульман-шиїтів місті Ен-Наджаф.

Блоки "Маршируємо до реформ" та "Альянс завоювання" посіли перше та друге місце відповідно на проведених у травні цього року парламентських виборах. Загалом набрана кількість голосів дала цих блокам 54 та 47 мандатів з 329 місць у парламенті країни. Блок чинного прем'єр-міністра Іраку Хайдера аль-Абаді посів лише третє місце.

Раніше цього дня Хайдер аль-Абаді виступив проти проведення повторних виборів до законодавчого органу країни. Заява прем'єра пролунала після численних звинувачень у фальсифікаціях під час проведеного голосування та ухваленого днями рішення парламенту провести перерахунок голосів.

Нагадаємо, нещодавно у Багдаді згорів склад, де зберігалися ящики з використаними на останніх виборах бюлетенями. Хайдер аль-Абаді назвав цей інцидент умисним підпалом, передає інформагенція dpa. Проведені у травні вибори до парламенту стали першими після оголошення урядом Іраку перемоги над терористичним угрупованням "Ісламська держава"в межах країни.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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