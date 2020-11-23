В інтерв'ю Собчак з Богданом переплутали українського журналіста з російським режисером. Фото і відео

Юрій Сергієнко Політика 23:18, 23.11.2020 Оновлено: 23:24, 23.11.2020

У програмі російської журналістки Ксенії Собчак українського журналіста Юрія Бутусова переплутали з його однофамільцем – російським театральним режисером.

Собчак брала інтерв'ю у колишнього глави Офісу президента України Андрія Богдана. На графіку вивели фото Юрія Миколайовича Бутусова замість головного редактора "Цензор.Нет" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Це сталося, коли російська журналістка уточнювала у Богдана, чи обговорював той з главою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком звільнення глави Конституційного суду Станіслава Шевчука і призначення на його місце Олександра Тупицького.

Журналіста Юрія Бутусова переплутали з режисером.
кадр відео

На помилку відреагував український журналіст Юрій Бутусов.

"Забавна помилка, до речі. Російські автори програми переплутали мене з російським театральним режисером Юрієм Миколайовичем Бутусовим. Ну я розумію, можна не знати мене – адже "Цензор.Нет" в Росії повністю заблокований у всіх провайдерів з 2014-го року, але ж режисер – мабуть, найвідоміший в РФ, не можна таке плутати", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він також підкреслив, що колишній глава ОП факт розмови з Вовком не спростував.

Facebook Юрія Бутусова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Богдан дав інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому розповів, де Володимир Зеленський взяв гроші на передвиборчу кампанію, за що його звільнили з посади голови ОП, чому він вважає Степана Бандеру героєм. Також Богдан звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

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