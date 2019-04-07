В "імперській Росії" розлютилися через заяву Порошенка

Кандидат у президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко викликав бурхливу реакцію в офіційній Москві своєю заявою про загрозу країни "відкотитися під імперську Росію".

Як відомо, напередодні він звернувся до українських виборців з проханням зробити вибір між Росією і Європою. "Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європи, але ще швидше відкотитися під імперську Росію. Така загроза є: або, або. Вибір – 21 квітня. Європа або Росія. Приєднуйся," – підкреслив Порошенко (щоб переглянути відеозвернення, доскрольте до кінця).

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У Раді Федерації та Державній думі гнівно прокоментували заклик лідера України, навішавши на нього всілякі ярлики і звинувачення.

"Найбільша проблема Порошенка в тому, що він український націоналіст. При цьому дана позиція вихована на зростаючій ненависті до Москви. Він у багатьох своїх проблемах, перш за все в управлінні країною, звинувачує Росію", – заявив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков у коментарі RT.

Сенатор злякався, що таким чином Порошенко хоче всіма силами відірвати Київ від Москви. "Але це неможливо! Ми століттями існували разом. Необхідно реально оцінювати ситуацію в країні і йти від антиросійської риторики", – сказав Цеков.

Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацкий в свою чергу влаштував істерику через "знищення України".

"Будь-який кандидат, який би вийшов до другого туру разом із Порошенком, для діючого президента і його кураторів асоціювався би з Росією, якби він був навіть затятим антиросійським політиком. Порошенко хоче показати всім, що він готовий і далі нищити Україну і привести залишилися осколки в Євросоюз – туди, де його країну не чекають. Перед 21 квітня вся ця істерія і показушні виступи в ЗМІ будуть тільки набирати обертів", – підкреслив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай не виключив, що в другому турі президентських виборів між кандидатами Петром Порошенком і Володимиром Зеленським можливий розрив у кількості голосів, який дуже здивує українців.

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